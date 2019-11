Porto Bay cede terrenos à Madeira para faixa corta-fogo

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais (SRA) procede, esta terça-feira, às escrituras relativas a mais dois terrenos incluídos dentro do projecto ‘Faixa corta-fogo’, numa doação do Grupo Porto Bay a favor do instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN). A cerimónia decorrerá no Edifício do Campo da Barca, às 11 horas.

Recorde-se que a Faixa de Gestão de Combustíveis pretende “criar uma zona de baixa combustibilidade, com a qual o fogo se extingue ou diminui de intensidade, facilitando o combate, e de forma a proteger a população do Funchal em caso de incêndios. A ‘Faixa corta-fogo’ estender-se-á ao longo do Caminho dos Pretos, entre o Terreiro da Luta e o Palheiro Ferreiro, numa zona alta do concelho do Funchal frequentemente afectada por incêndios”.