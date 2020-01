Ponta do Sol providencia acesso à ‘Escola Virtual’ a cerca de 400 alunos do 1.º ciclo

Dando continuidade a uma política educativa que “contribua para o sucesso escolar dos alunos”, a Câmara Municipal da Ponta do Sol vai proporcionar, de forma gratuita, o acesso de todos discentes do 1.º ciclo ao serviço educativo ‘Escola Virtual’, no ano lectivo 2019/2020.

Esta plataforma digital disponibiliza um conjunto muito diversificado de ferramentas, conteúdos e recursos multimédia que se revelam “muito úteis no apoio ao estudo, razão pela qual a autarquia considera uma ferramenta que facilita a inclusão digital, permitindo aos alunos a exploração, do ponto de vista educativo, de tecnologias e recursos digitais”. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal “espera contribuir” para o sucesso educativo de cerca de 400 alunos.

A entrega destes manuais digitais proceder-se-á esta terça-feira, na EB1/PE do Lombo dos Canhas, na freguesia dos Canhas, às 10h30.