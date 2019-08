Polícias sem descontos das farmácias

A manchete desta segunda-feira, 26 de Agosto de 2019, dá conta de que Farmácias recusam aviar receitas de polícias. Isto porque, em Junho, o Governo Regional prometeu assumir o sistema de comparticipação de medicamentos, mas o dossier está empatado porque ainda não foi encontrado um enquadramento jurídico para esta despesa. A denúncia é feita pelo coordenador regional da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, Adelino Camacho, que conhece casos de pessoas que, em desespero, estão a recorrer a estratagemas para conseguirem obter os medicamentos. Saiba tudo na página 5.

Com foto a condizer com o que foi o jogo e o título Marítimo bate ‘recorde’ pela negativa. Refira-se que os verde-rubros perderam em casa frente ao Tondela por 3-2 e voltaram a ser derrotados por uma equipa que antes sempre haviam vencido. A crónica pode lê-la nas páginas 14 e 15.

Também na II Liga o Nacional marca passo com empate insonso frente ao Mafra. A ler na página 17.

Com chamada de primeira e uma foto, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque promete ‘levar’ mais produtos regionais para Jersey, numa visita de 3 dias que terminou ontem com ‘bailinho’. Leia a página 9.

Na entrevista desta edição, ainda na antevisão das eleições de 22 de Setembro, um título “O nosso adversário político é o PSD” que é a citação do cabeça de lista do JPP às Regionais, Élvio Sousa, que garante que o PS também não tem ‘carta branca’. A ler nas páginas 26 e 27.

Também nesta fase de pré campanha, a notícia de que o CDS quer apoiar a juventude. Saiba mais na página 7.

Por fim uma última notícia para a sua agenda deste dia e por uma causa comum. Funchal é hoje palco para uma manifestação pela Amazónia. Saiba onde e como pode participar na página 33.