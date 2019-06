Plataforma infromática para Orçamento Participativo da Madeira leva 79 mil euros

A Vice-presidência do Governo Regional contratou a PTnearsoft para desenvolver e implementar “uma plataforma informática para operacionalização do primeiro Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira”.

Por essa prestação de serviços, a empresa vai receber praticamente 79 mil euros, aos quais acresce o IVA. Este é o primeiro contrato da PTnearsoft com uma entidade pública, é, pelo menos, o único publicado na base oficial da contratação pública. A empresa foi criada em 2017 e tem sede no âmbito da Zona Franca da Madeira.

A prestação do serviço deve acontecer em 25 dias, contados a partir da assinatura do contrato, o que aconteceu no dia 31 de Maio.

“O presente contrato tem por objecto principal a aquisição de serviços para desenvolvimento e implementação de uma plataforma informática para operacionalização do primeiro Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM), votação electrónica via portal SIMplifica e por SMS´s, a formação aos técnicos da equipa responsável pelo Orçamento Participativo na solução a implementar, e ainda uma bolsa de 100 horas para a manutenção correctiva/evolutiva e adaptativa da solução a implementar. Adicionalmente para desenvolvimento de aplicações nativas para dispositivos móveis (iOS e Android) da plataforma electrónica do OPRAM.”