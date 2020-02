Plataforma AZIA prepara nova manifestação contra jaulas de aquicultura

A Plataforma AZIA volta a manifestar-se domingo, 9 de Fevereiro, contra a instalação de jaulas de aquicultura nos mares da Madeira.

A concentração está marcada para as 17 horas, na marginal da Calheta, e pretende enviar uma “mensagem aos representantes políticos de que existem cidadãos que não estão de acordo com as jaulas de aquicultura existentes, muito menos com o seu aumento na costa do município”, refere a plataforma através da sua página de Facebook.

A insatisfação ganha forma através destas manifestações que servem para “mostrar a força da população que deve ser tida em consideração”, salienta a Plataforma AZIA.