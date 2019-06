‘Pirata’ da Madeira zarpa rumo à Polinésia Francesa em viagem que vai durar mais do que 25 dias

Henrique Afonso, o madeirense que está a dar a volta ao Mundo a bordo do veleiro ‘Sofia do Mar’, zarpou ontem da Cidade do Panamá rumo às Ilhas Marquesas, um dos cinco arquipélagos da Polinésia Francesa. Este é um marco deveras importante na viagem do ‘Pirata’, que vai navegar pela primeira vez na sua vida no Oceano Pacífico.

“Parto rumo à grande aventura. Estou a sair do Panamá em direcção às Ilhas Marquesas, Polinésia Francesa. A previsão de tempo é sempre inconstante, mas devo levar entre 25 a 30 dias a chegar ao destino, no mínimo. Está tudo bem a bordo e aqui vamos... Vão ser aproximadamente quatro mil milhas náuticas”, afirmou o velejador em declarações ao DIÁRIO, descrevendo a experiência até agora como “magnífica”, sem esquecer a forma como foi recebido no Panamá, endereçando palavras ao embaixador de Portugal naquele país, Pedro Pessoa e Costa.

“Foi uma experiência magnífica até ter chegado aqui, a este mundo novo. Foi tudo maravilhoso entre a Madeira e o Panamá, onde fui recebido pelo embaixador, Pedro Pessoa e Costa, e fizemos uma grande festa. Ofereceram-me muitas coisas e deram-me muita comida, porque este é um país muito caro. Agora, vou entrar num mundo completamente novo. Não sei de nada e não conheço nada. Será tudo uma descoberta para a minha vida. Só vi o Oceano Pacífico na televisão ou em revistas, mas aqui vou eu na minha aventura. Custa-me bastante esta parte e não têm sido fáceis estes momentos, porque penso em toda esta água que vou encontrar à minha frente, todo este mar desconhecido. Mas vamos em frente! Darei notícias quando chegar”, referiu Henrique Afonso, que antes de fazer a grande travessia vai parar nas Ilhas Pérola, grupo insular que ainda pertence ao Panamá.

Excluída está a possibilidade de Henrique Afonso parar pelas Ilhas Galápagos, que ficam a caminho do seu próximo ponto de paragem, isto porque é muito dispendioso ancorar a embarcação naquele mítico local que foi alvo de diversos estudos e inspirou o naturalista britânico Charles Darwin.

