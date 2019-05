Pinto da Costa vem à Madeira para ministrar curso intensivo de medicina legal

O médico legista de maior reconhecimento no país, José Pinto da Costa, de 85 anos, prepara-se para viajar do Porto até à Madeira com o objectivo de administrar um curso intensivo de medicina legal.

Com uma duração de 10 horas, o curso vai realizar-se nos dias 19 e 20 de Julho, no Funchal.

O curso integra o catálogo de formação em ciências forenses do Instituto CRIAP e destina-se a estudantes e profissionais da área das ciências sociais ou da saúde, como é o caso da medicina, criminologia, sociologia ou psicologia.

Os participantes, que podem inscrever-se até 14 de Julho através do site do Instituto CRIAP. O curso tem o custo de 100 euros, com 20% de desconto para quem efectuar a inscrição até dia 3 de Junho (passando a custar nesse caso 80 euros).

Entre outros tópicos, os participantes vão poder abordar formas de realizar uma autópsia.