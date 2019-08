Pesca artesanal de ruama junto à costa anima turistas no Porto Santo

A pesca artesanal de ruama esteve em destaque na manhã desta terça-feira, no litoral do Porto Santo. Muitos dos veraneantes que estão de férias na ‘ilha dourada’ não quiseram perder a oportunidade para ver bem perto da costa as técnicas deste tipo de pesca.

No mar junto ao cais do Porto Santo, defronte da Praça do Barqueiro, no ‘coração’ da Vila Baleira, perto de uma dezena de pescadores dedicavam-se à captura de ruama, que incluiu toda a gama de peixe miúdo como chicharro e cavala.

A técnica de rede de arrasto foi empregue junto à costa por cerca de uma dezena de pescadores com o auxílio de duas embarcações, uma a remos e outra a motor. Um momento que fez as delícias de quem está de férias no Porto Santo e cujo vídeo, partilhado por Rui Silva, pode ver aqui.