Pedro Ramos visitou obras do Centro de Saúde da Calheta

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, visitou, hoje, as obras no edifício do Centro de Saúde da Calheta. Na ocasião, o governante constatou que os trabalhos decorrem a “bom ritmo” e que devem estar concluídos até março de 2020. O novo Centro de Saúde da Calheta para além dos serviços de saúde tradicionais irá disponibilizar à população serviço de imagiologia, nomeadamente um aparelho de Raio X, e Medicina Dentária.

Esta unidade de saúde terá, como já é habitual, um serviço de urgência 24 horas, com mais espaços e meios técnicos apropriados, entre outros. A área destinada ao espaço da consulta também será melhorada, com maior número de gabinetes destinados à área médica, de enfermagem e técnicos.

Existirá ainda um piso reservado à área do internamento dotado de todos os serviços funcionais e sociais necessários para os utentes.

Esta visita às obras foi antecedida por uma reunião entre o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, a presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Rafaela Fernandes, e a provedora da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, Cecília Cachucho.