Pedro Ramos visita equipa da EMIR no Porto Santo

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, está no Porto Santo para visitar a equipa da EMIR.

O governante destacou a permanência da EMIR naquela ilha durante a inexistência do transporte marítimo, significando “mais e maior articulação com os centros de saúde” e, consequentemente, “mais segurança” para a população do Porto Santo.

“Nós tomámos esta decisão, tendo em conta número de evacuações que são evitadas quando a EMIR está no Porto Santo”, disse, adiantando que, nos últimos cinco anos, existe uma evacuação por dia na ‘ilha dourada’.

Nesta visita ao Porto Santo, o governante está acompanhado pelo presidente do serviço regional de Protecção Civil, José Dias, presidente do Conselho Administrativo do SESARAM, Rafaela Fernandes, e do coordenador da EMIR, António Brazão.