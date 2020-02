Pedro Ramos não aceita demissões, promete diálogo e acredita que vai manter os directores de serviço

“Vamos dialogar com os colegas. Não mudamos de opinião em 24 horas. Todos esses colegas têm um percurso no SESARAM de longos anos”, afirmou o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, logo após a tomada de posse do novo director clínico , Mário Pereira.

Pedro Ramos recebeu a carta de demissão conjunta de 33 directores de serviço do SESARAM - mais de dois terços do total de serviços - em protesto pela nomeação de Mário Pereira que resultou de um acordo partidário, entre o PSD e o CDS.

“Conto com eles todos porque o serviço de saúde faz-se com as pessoas, faz-se com os profissionais que têm responsabilidades acrescidas, que são os directores de serviço. Não acredito que em 24 horas, tudo o que é o histórico do SESARAM e o sucesso da Saúde na Região possam ser anulado”, afirmou secretário regional, repetindo a ideia que deixou no discurso da cerimónia de tomada de posse.

“O que é preciso é termos diálogo e construirmos a nova fase e o novo ciclo do serviço regional de saúde”, sublinha o secret+ario que diz ter confiança é si próprio para resolver o problema.

Mário Pereira fez um discurso curto, em que apelou à unidade, mas em que também lembrou que o SESARAM tem mais de 700 médicos, a maioria jovens.

O ex-deputado o CDS e novo director clínico acredita que vai conseguir manter as equipas clínicas que se demitiram.

“Vamos trabalhar, como as anteriores direcções clínicas trabalharam e estou absolutamente confiante que terei o apoio de muitos médicos. Nesta casa há 704 médicos e vamos tratar todos de igual forma, com todo o respeito. Conto com o apoio do senhor secretário e já há dados muito concretos de apoio aos diferentes profissionais para termos uma equipa clínica motivada. “As dificuldades podem aparecer, mas estamos aqui com toda a frontalidade para os resolver”, afirmou.