Pedro Ramos junta-se ao grupo da Madeira no CASCADE´19

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participou, hoje nas actividades programadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), no âmbito do maior exercício de protecção civil realizado em Portugal – CASCADE´19. Recorde-se que o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira participa neste evento internacional com 27 de elementos, entre estrutura de Comando e Operacionais (do CROS e de todos os Corpos de Bombeiros da RAM) com capacidade de intervenção em acidentes de Grande Ângulo e Busca e Resgate em Montanha.

O CASCADE´19 reúne num só exercício de protecção civil mais de 3.600 operacionais, 150 dos quais de cinco países europeus e 2.200 figurantes. Trata-se de uma iniciativa da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), com a colaboração da Direcção-Geral da Autoridade Marítima e cofinanciado em 80% pela União Europeia.

Este evento internacional decorre em Portugal entre 28 de maio e 1 de junho, em cerca de 20 localidades nos distritos de Aveiro, Évora, Lisboa e Setúbal.

Obrigada