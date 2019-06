Pedro Ramos diz que tem sido feita “uma aposta muito forte na investigação”

Realizou-se hoje a abertura do evento ‘Research Workshop in Madeira: LIFE and INTERACTION’, no Madeira Tecnopolo.

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, disse que tem sido feita “uma aposta muito forte na investigação”, tendo revelado que cerca de 18 profissionais da área da saúde doutorados vão colaborar no novo projecto de articulação entre o SESARAM e a UMa.

O governante recordou o projecto na área da neurologia e da recuperação das pessoas que sofreram AVC’s, que permite melhorar as funções cognitivas e facilita a recuperação do doente em casa.