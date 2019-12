Pedro Ramos anuncia rastreio visual infantil a partir de 2020

O secretário regional de Saúde e Protecção de Civil anunciou, hoje, que a partir do ano de 2020 será implementado na Região Autónoma da Madeira, o rastreio visual infantil e o aumento do valor do cartão Kit Bebé, medidas com impacto positivo na saúde e bem estar da população infantil e suas famílias.

O anúncio foi feito por Pedro Ramos no 2.º seminário ‘Nascer, Crescer ...e Ser Feliz’, uma iniciativa da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira cujo o objectivo é contribuir para o aumento da literacia em saúde junto dos jovens estudantes de enfermagem.

Na sua intervenção, o governante destacou o papel dos serviços de saúde nas diferentes fases da vida humana, desde o nascimento até ao envelhecimento, assente na humanização, rigor, qualidade e segurança.

Pedro Ramos recordou algumas das medidas já implementadas pelo Governo Regional, no último mandato, nomeadamente a Estratégia Regional para a Promoção de Saúde Oral; Estratégia Regional para as Doenças Respiratórias Crónicas; Estratégia Regional para a promoção de Saúde Mental e Estratégia Regional para a promoção da Alimentação Saudável e Segura.

O governante salientou que todas estas estratégias regionais “estão implementadas, são transversais aos diferentes escalões etários da sociedade e estão a ser monitorizadas”.

No âmbito da saúde mental, mais concretamente na área da psiquiatria infantil e juvenil, o Serviço de Saúde da RAM dispõe actualmente de três médicas especialistas nesta área, perspectivando-se um reforço no próximo ano, com o regresso de uma outra pedopsiquiatra do estrangeiro.

Pedro Ramos referiu ainda que vai continuar esta política de “investimento na área da Saúde”, sendo necessário uma preparação “para os grandes desafios que se irão colocar à nossa sociedade, a médio prazo, nomeadamente a questão do envelhecimento populacional e as alterações climáticas”.