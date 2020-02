Pedro Fino realiza visita de trabalho ao Porto Santo

Com o intuito de inteirar-se das obras em curso, estabelecer contactos com entidades locais e visitar os diversos empreendimentos da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo (SDPS), o secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, realizou hoje, dia 5 de Fevereiro, uma visita de trabalho ao Porto Santo.

Nesta deslocação, o governante visitou as obras que decorrem, neste momento, na ilha da responsabilidade da SREI. É o caso das obras na Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco e da construção da rotunda no centro da Vila Baleira, junto à antiga bomba de gasolina. Durante este ano, o Mercado e a Praça do Barqueiro também serão alvo de intervenções.

Pedro Fino aproveitou também a ocasião, para apresentar cumprimentos na Câmara Municipal local, tendo posteriormente visitado os empreendimentos da Sociedade e Desenvolvimento do Porto Santo (SD Porto Santo), como o Centro de Congressos de Porto Santo, onde está sediada a sede desta sociedade, bem como os Serviços de Segurança Social, Finanças, entre outros escritórios.

O governante visitou ainda as futuras instalações da já anunciada Delegação da Assembleia Legislativa da Madeira, que ficará neste espaço, “uma forma de aproximar o Parlamento à população do Porto Santo, dando-lhe mais voz e estatuto”.

O secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas esteve igualmente no Porto Santo Golfe, que apresenta uma média de 100 jogadores diários, muito graças à Operação Dinamarca, em parceria com operadores e hoteleiros.

Recorde-se que os clientes desta operação estão a fidelizar o destino, principalmente através da experiência de jogar nas boas condições que o campo disponibiliza, pois existe uma considerável percentagem de jogadores repetentes, chegando a prolongar a sua estadia, com os efeitos directos e indirectos na economia local.

O governante passou ainda pelo Complexo de Ténis do Porto Santo - especialmente procurado pelos praticantes do padel ao nível local e regional, mas também em crescente procura pelos turistas integrados na Operação Dinamarca, que procuram as modalidades de ténis e de padel como actividades de lazer e como complementos desportivos aos profissionais de outras modalidades -, e pelo Parque de Campismo do Porto Santo que, no Verão de 2019, acolheu mais de mil campistas. Durante este ano está prevista uma intervenção de melhoramento deste espaço, mas também nos campos do Complexo de Ténis e colocação de painéis solares.

“Esta visita foi muito importante, já que tivemos a possibilidade de reunir com as entidades oficiais locais, estar a par das necessidades do Porto Santo e visitar os organismos tutelados pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infra-estruturas, de forma a contactar com os trabalhadores”, referiu Pedro Fino.

Outras obras

No âmbito do previsto no Orçamento Participativo, será executado o ‘Parque infantil, ginásio de lazer no Sítio do Campo de Cima’ e será criado um espaço exterior público, no terreno do pavilhão do Sporting clube de Porto Santo, cujo projecto intitula-se ‘O Clube cá Fora’.

Está ainda prevista a continuidade dos trabalhos de desassoreamento do Ribeiro do Tanque.