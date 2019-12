Pedro Fino na apresentação do livro ‘Madeira Vista do Céu’ de Gregório Cunha

O Secretário de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, estará presente na apresentação do livro ‘Madeira Vista do Céu’, do fotojornalista madeirense Gregório Cunha, em representação do Presidente do Governo Regional.

A iniciativa está agendada para amanhã, 19 de Dezembro, às 18h30, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira., numa apresentação que estará a cargo do vice-reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Fernandes.

Gregório Cunha, licenciado em Arte e Multimédia pela Universidade da Madeira e com uma Pós-Graduação em Gestão Cultural pela mesma instituição, é fotojornalista desde 1991. O livro de publicação bilingue (português e inglês), com textos informativos introdutórios sobre cada um dos 11 concelhos da Região, é o resultado de dois anos e meio de trabalho, sendo que o registo fotográfico da obra foi captado exclusivamente através de drone.

A obra conta com o apoio do Governo Regional (Presidência, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas) e de nove Câmaras Municipais.

Este projecto será complementado com exposições, bem como com uma 2.ª edição, na qual o fotojornalista tenciona incluir imagens das Desertas e Selvagens.