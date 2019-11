Pedro Fino e Jorge Carvalho visitam amanhã obras da Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, visitam amanhã, dia 8 de Novembro, pelas 10 horas, as obras da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava.

O novo estabelecimento escolar está a ser construído no local onde actualmente funciona a escola que dá apoio a todo este concelho e a uma população escolar de 879 alunos, 78 professores e 39 funcionários. No novo edifício escolar funcionarão 20 turmas do 2º ciclo (5º, 6º) e do 3º ciclo (7º, 8º e 9º) e 19 turmas do ensino secundário e educação formação (10º, 11º e 12º), num total de 39 turmas.

A construção do novo edifício será executada em duas fases, conforme está definido no plano de faseamento, e constituirá um investimento total de 7.808 euros.

Nesta primeira fase, que agora decorre, serão demolidos os blocos mais precários com um só piso, num total de 1.317,30m2 de área, e construídos parte dos dois blocos que compõem o edifício. Já numa segunda fase serão demolidos os blocos com dois e três pisos e construídos a parte restante dos dois blocos, o ginásio e o parque de estacionamento com o polidesportivo descoberto na sua cobertura. A área total de demolição na segunda fase é de 4.719m2.

Desta forma faseada, a escola continuará em funcionamento durante a construção deste equipamento escolar e os alunos terão sempre garantido o serviço de refeições.

Este novo edifício escolar terá um total de 7.791,18 m2 de área emergente e será desenvolvido quase na totalidade em dois pisos, existindo, contudo, no bloco mais a norte, um 3º piso, ocupando uma área de 1.022,89 m2. A garagem fica semienterrada e tem capacidade para 40 veículos e uma área de 1.154,71m2.

No exterior, e ao nível do arruamento, existem mais 17 lugares de estacionamento que ficarão reservados para a escola.

Entre os vários espaços que vão ser criados, destaque para o auditório, que servirá toda a população, e para o polidesportivo, que ficará localizado na cobertura da garagem e que tem as dimensões de área de jogo de 44mx22m. Para assistir aos acontecimentos desportivos serão criadas bancadas com a capacidade para 150 pessoas.

Envolvendo todo o perímetro do terreno, haverá zonas de jardim e nos diversos pátios exteriores foram inseridas zonas verdes, por forma a garantir espaços de sombra. Algumas das espécies arbóreas existentes no espaço serão preservadas, nomeadamente os dragoeiros (referenciados no PDM da Ribeira Brava) e outras árvores de porte médio. Nestes espaços serão colocados bancos.

Em todo este edifício está assegurado o acesso de pessoas com mobilidade reduzida com segurança, facilidade e sem barreiras arquitectónicas. Esta acessibilidade é garantida por uma rede de espaços que estão interligados por percursos acessíveis e protegidos e a ligação entre os diversos pisos poderá ser feita através de escadas, de rampas ou de elevador.