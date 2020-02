Pedro Calado visita obras do PO SEUR esta quarta-feira

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, acompanha, esta quarta-feira, dia 19 de Fevereiro, a partir das 10 horas, a visita de um grupo de responsáveis nacionais pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) a várias intervenções que estão a ser levadas a cabo no âmbito deste programa.

Além do vice-presidente do Governo Regional, acompanham também esta visita a secretária regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Susana Prada, e o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.

A visita da Autoridade de Gestão do PO SEUR e do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) pretender dar a conhecer, no terreno, dois projectos, considerados emblemáticos e representativos da aplicação dos Fundos Estruturais no âmbito deste programa comunitário, um no Funchal e, outro, na Ponta do Sol.

O primeiro local a visitar será, pelas 10 horas, entre os Viveiros e a Fundoa, onde decorrem os trabalhos no âmbito do projecto de ‘Reconstrução e Regularização da Ribeira de Santa Luzia’, seguindo-se, pelas 11h30, no concelho da Ponta do Sol, a visita ao local onde está a ser concretizado o projecto de ‘Regularização do Troço Terminal da Madalena do Mar’.