Pedro Calado iniciou a apresentação do Orçamento Participativo

A Ribeira Brava foi o município escolhido para a primeira sessão de esclarecimento sobre o Orçamento Participativo que o Governo Regional pretende implementar e para o qual vai reservar 2,5 milhões de euros.

O vice-presidente, Pedro Calado, apresentou uma medida que pretende dar uma oportunidade a cidadãos e instituições para apresentarem projectos que possam ser financiados. A verba global é dividida por todos os concelhos, com um majoração para o Porto Santo.

Pedro Calado destaca a importância de valorizar estes exercício de cidadania que permite a realização de projectos locais, escolhidos pela população.

Numa primeira ronda, nas duas próximas semanas, a Vice-presidência do Governo Regional vai percorrer todos os concelhos, para explicar a forma como podem ser apresentadas as candidaturas. Numa segunda ronda, serão recolhidas as candidaturas que estarão em discussão.

O governante destaca o facto de este ser o orçamento participativo com a maior verba em todo o país.