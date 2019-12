PCP recorda a repressão do fascismo na Madeira

O PCP organizou nesta tarde uma iniciativa de debate sobre a repressão do fascismo na Madeira, tendo como orador João Lizardo. A iniciativa teve por objectivo “lançar a reflexão sobre uma recente investigação sobre a dimensão da violência policial durante o regime de Salazar e Caetano”.

“Na Madeira a repressão do regime fascista teve uma expressão muito mais vasta e ainda mais agressiva do que no resto do país”, afirmou João Lizardo. Na Madeira registaram-se casos de pessoas assassinadas pelo regime, de um número de presos com grande expressão social, e alguns processos envolvendo centenas de pessoas. Foi o caso dos processos decorrentes da Revolta do Leite, que nos anos 1937 e 1938 tiveram cerca de 500 arguidos.