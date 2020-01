PCP arranca campanha ‘Valorizar o Trabalho e os Trabalhadores - Não à exploração!’

O PCP realizou esta segunda-feira a primeira iniciativa na Região da campanha intitulada ‘Valorizar o Trabalho e os Trabalhadores - Não à exploração!’.

Numa jornada de contacto com os trabalhadores na placa central junto ao edifício do Governo Regional o dirigente comunista Ricardo Lume afirmou: “O país e a Região continuam marcados por graves problemas estruturais e atrasos de desenvolvimento, resultado de décadas de política de direita. Hoje o PCP inicia na Região a campanha ‘Valorizar o Trabalho e os Trabalhadores - Não à exploração!’, que tem como objectivo desenvolver jornadas de contacto, iniciativas de esclarecimento, nas empresas e locais de trabalho, assim como nas localidades, para demostrar que existe um outro rumo para o país e para a Região assente na valorização de quem vive da sua força de trabalho.

As opções da política de direita dos Governos da República e da Região das últimas décadas foram sempre as de favorecer o grande patronato, os seus interesses e a sua acumulação de riqueza à custa dos baixos rendimentos e da redução dos direitos dos trabalhadores.

Esta política tem graves consequências para os trabalhadores do País e em particular da Região.

Na Região Autónoma da Madeira existem mais de 20 mil trabalhadores com vínculos precários a somar os perto de 15 mil trabalhadores a falsos recibos verdes, 7 mil trabalhadores em situação de subemprego, mais de 15 mil desempregados a que se soma mais de 2 mil trabalhadores desempregados em programas de ocupação.

Na nossa Região existem mais de 80 mil pessoas em risco de pobreza, das quais 40% são trabalhadores que mesmo trabalhando oito o mais horas por dia o salário que levam para casa é insuficiente para dar resposta às necessidades mais básicas das suas famílias.

Mas esta política de exploração e empobrecimento que o PS na República e o PSD e CDS querem impor na região não é uma fatalidade, existe um outro rumo.

O PCP, com esta campanha pretende demonstrar que é possível implementar no País e na Região uma política que valorize quem vive da sua força de trabalho, os verdadeiros responsáveis pela criação de riqueza. Nesta iniciativa de contacto com trabalhadores apresentamos como solução para uma mais justa distribuição da riqueza produzida o aumento geral dos salários, com um aumento no mínimo de 90€ mensais para todos os trabalhadores e um aumento do Salário Mínimo Nacional para os 850€ com um acréscimo de 7,5% na Região Autónoma da madeira.

Hoje como sempre, os trabalhadores sabem que podem contar com o PCP para defender as justas reivindicações dos trabalhadores e do povo.”