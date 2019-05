O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, marcou presença ontem, tal como é seu hábito, na Missa e Procissão em Honra de Santa Rita, “um dos principais momentos de devoção e manifestação de fé do nosso povo”, na freguesia de São Martinho, no Funchal. Entre vários milhares de pessoas, o Presidente honrou a tradição, na companhia do Executivo da Junta de Freguesia de São Martinho e do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.