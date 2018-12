Paulo Cafôfo cumpre o segundo dia da sua estadia na capital londrina

Depois de um dia intenso fruto de uma agenda sobrecarregada de encontros com a comunidade madeirense radicada em Crawley, Woking e no centro de Londres, Paulo Cafôfo, na qualidade de candidato do PS-M, cumpre o segundo dia da sua estada na capital londrina marcando a sua presença na missa dominical na igreja St. Mary of Angels.

Cafôfo chegou há minutos ao templo religioso para poder estar mais de perto dos conterrâneos, um momento de reflexão e de encontro que os fiéis na fé católica seguem religiosamente aos domingos, mas também para sentir as dificuldades e anseios que a comunidade madeirense está a enfrentar, registando num pequeno bloco de notas alguns dos pedidos feitos pelos populares para poder preparar um conjunto de propostas para o programa eleitoral que será sufragado em Setembro de 2019.

Ainda ontem, em Woking, após um jantar de Natal onde participaram mais de 200 pessoas, um casal de emigrantes madeirenses que durante anos fizeram vida na Venezuela, abeirou-se do candidato pedindo ajuda ao professor. Um relato emocionante que daremos conta na edição impressa de amanhã.