Paula Cabaço marcou presença na inauguração da exposição “Imagens e memórias do concelho de São Vicente”

“Partindo do passado, as Celebrações dos 600 Anos são, sem dúvida, um excelente contributo para reavivarmos as nossas memórias, mas, também, para afirmarmos, conjuntamente, a nossa evolução, ao longo do tempo, enquanto Região». A afirmação é da secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que esta tarde, na inauguração da Exposição “Imagens e Memórias do concelho de São Vicente”, fez questão de sublinhar a importância deste tipo de iniciativas para “relembrar, na primeira pessoa, aquele que foi o desenvolvimento das nossas diferentes localidades, dando conta desse desenvolvimento às novas gerações, numa partilha que se impõe para a necessária preservação da nossa memória colectiva”.

Depois da Calheta e Câmara de Lobos, esta Exposição, da responsabilidade do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) e, neste caso, em parceria com a Câmara Municipal de São Vicente, chega, assim, a este concelho, fazendo parte da programação dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, para o ano de 2019.

“Sublinhe-se que, nesta Exposição, estão em evidência interessantes imagens deste concelho do norte da Madeira, abrangendo um espaço temporal que se estende desde o recuado ano de 1826 até à década de 1980. A exemplo do que ocorreu nas duas exposições anteriores, o património cultural, nas suas múltiplas vertentes, é uma vez mais enaltecido, sendo dados a conhecer diversos aspectos de antigas habitações e de capelas edificadas nas três freguesias do concelho - São Vicente, Ponta Delgada e Boaventura - e curiosos registos dos aglomerados urbanos do passado”, dá conta a Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Acresce referir que esta mostra estará patente ao público até ao próximo dia 29 de Julho, no Centro de Promoção Cultural de São Vicente.