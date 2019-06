Paula Cabaço destaca dinâmica económica e confiança dos empresários madeirenses

O crescimento da economia regional há 70 meses consecutivos, as novas apostas empresariais que têm vindo a surgir e a consolidar-se no mercado e, consequentemente, o facto de a Madeira ter atingido a taxa de desemprego mais baixa desde há uma década, na ordem dos 7%, foram algumas das ideias hoje lembradas pela Secretária Regional do Turismo e Cultura no encerramento da iniciativa Santander ‘Mais próximo das Regiões’, organizada pela BOX Santander Advance Empresas, no Funchal, ao longo dos últimos três dias.

Uma intervenção em Paula Cabaço fez questão de destacar a “dinâmica da economia regional”, bem como o “clima de confiança” que actualmente se vive a este nível e, concretamente, por parte dos investidores, “confiança essa evidente nos resultados conhecidos quer ao nível da criação de empresas, quer do ponto de vista do consumo das famílias”, frisou.

“Ao longo dos últimos quatro anos, foram criadas 3.096 empresas, o que significa um saldo positivo de 1.037 novos projetos empresariais, neste período”, sublinhou a governante, destacando o crescimento, em 2018, das exportações, em cerca de 54%, assim como o facto de a Madeira ter atingido, no ano passado, a melhor taxa de cobertura entre exportações e importações. Ocasião em que lembrou, também, que o consumo das famílias, associado à rede multibanco, registou um crescimento recorde de 18% face a 2015.

Crescimentos que Paula Cabaço considerou resultantes “das políticas acertadas que têm vindo a ser promovidas pelo Governo Regional”, nomeadamente o apoio em continuidade ao tecido empresarial, com mais de 76 milhões de euros pagos às empresas entre 2016 e maio de 2019, mas, também, a redução da carga fiscal, tanto do IRC e do IRS, redução que, neste último caso (IRS), permitiu uma devolução de 37 milhões de euros às famílias madeirenses e porto-santenses, entre 2016 e 2019.

Já no Turismo, a governante realçou o facto de a Madeira continuar a ser “um destino reconhecido, nacional e internacionalmente”, lembrando os diversos prémios internacionais que têm vindo a ser arrecadados.

O reforço das verbas para a promoção do destino – que este ano apresenta o maior orçamento alguma vez verificado, num crescimento de 15% face a 2018 – assim como o trabalho que o Governo Regional, em parceria com a ANA, tem levado a cabo na captação de novas rotas e companhias aéreas, foram outras notas deixadas pela governante, que fez questão de felicitar a iniciativa e de sublinhar o contributo que a Banca tem prestado para “a concretização de investimento e para que os nossos empresários tenham acesso a financiamentos que não só reforçam a nossa competitividade económica, como mantêm e criam postos de trabalho, sendo precisamente o turismo um dos sectores beneficiados”.