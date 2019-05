Passagem de Ano na Madeira repete os 38 postos de lançamento do fogo-de-artifício

A próxima Passagem de Ano na Região vai manter os três novos postos de lançamento do fogo-de-artifício implementados no último Fim de Ano, confirmados que estão os 38 postos (31 no anfiteatro do Funchal e cinco no mar, e dois no Porto Santo).

O plano da localização dos postos de lançamento do fogo-de-artifício foi publicado ontem no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), confirmando a manutenção dos três novos postos de fogo que reforçaram a última Passagem de Ano: Dois no mar da baía do Funchal, o outro junto ao cais do Porto Santo.

Integrado nas Festas do Fim do Ano, evento que faz parte do calendário anual de animação turística, o espectáculo pirotécnico que se realiza no dia 31 de Dezembro é o maior cartaz turístico da Região, ou não fosse esta a manifestação com maior relevo e impacto a nível nacional e internacional, e como tal, determinante para a Madeira enquanto destino turístico.

“Considerando que nos últimos anos foram colocadas algumas objecções, por parte de entidades e particulares à utilização de terrenos, estruturas e espaços, para a colocação de postos de lançamento de fogo-de-artifício que eram tradicionalmente utilizados para esse fim”, o Conselho do Governo reunido em plenário no passado dia 23 de Maio resolveu aprovar o plano da localização dos 38 postos de lançamento do fogo-de-artifício.

A saber: No anfiteatro do Funchal serão montados os tradicionais 31 postos - Complexo Balnear do Lido - junto ao Fortim; - Miradouro Sobranceiro à Praia do Gavina, Lido; - Terreno existente à Rua da Amoreira, Nazaré; - Estádio do RG3; - Terreno junto à Igreja de S. Martinho; - Pico do Buxo (G.A.G.); - Via Litoral: nó dos viadutos ao Km 14,1; - Parque de estacionamento à saída da Via Litoral, no acesso ao Caminho do Pilar; - Estacionamento junto às piscinas da Penteada; - Rua Maximiano de Sousa “Max”, sentido ascendente ao Km 0,3; - Rua Maximiano de Sousa “Max”, sentido ascendente ao Km 0,5; - Rua Dr. Fernando M. Almeida, acima do viaduto da via litoral; - Terrenos junto ao Tecnopolo (parque de estacionamento); - Quinta da Universidade da Madeira em São Roque; - Via Litoral: Separador sobre o Caminho do Comboio; - Parque estacionamento sob o viaduto da estrada Luso-Brasileira; - Via Litoral: Jardim norte do nó distribuidor da Rua Pestana Júnior; - Relvado interior do Jardim Botânico; - Caminho da Casa Velha: Zona da Lindinha; - Caminho do Palheiro no terreno sobranceiro à Estrada do Aeroporto, E.R. - 204 - Jardim em frente ao Centro de Inspeções; - Terreno Sobranceiro à Via-Litoral, entre o Km 20,2 e 20,3, faixa norte; - Estrada da Camacha - viaduto sobre a Via Litoral, junto à paragem de autocarro; - Via Litoral: Terreno ao Km 21, faixa norte; - Via Litoral: Terreno ao Km 21.3, faixa sul; - Clube de Tiro - Pináculo; - Miradouro do Pináculo; - Arruamento da Urbanização, depois do Polidesportivo de São Gonçalo; - Complexo Balnear da Barreirinha; - Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (Escola dos Barreiros); - Rua 4 de Abril; - Fortaleza do Pico de S. João Baptista. B).

No mar, os cinco postos na baía do Funchal são para repetir.

Na ilha do Porto Santo, mantém-se a instalação dos dois postos de fogo-de artifício: no Sítio da Portela e no Cais.