Participação nas ‘Regionais’ de hoje em alta

As eleições de 2019 na Região estão a ser mais participadas do que as ocorridas a 29 de Março de 2015.

Até às 12 horas já tinham votado 20,97% dos eleitores inscritos, quando até à mesma hora em 2015 tinham votado 17,21%, uma diferença positiva de 3,76 pontos percentuais.

Segundo dados publicados no ‘site’ da Secretaria Geral do Ministério Administração Interna, no total estão registados 257.758 eleitores, dos quais 252.606 na ilha da Madeira e 5.152 na ilha de Porto Santo.

Saiba tudo no livebolg das Regionais que pode seguir de perto aqui.