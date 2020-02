Pagar a factura de água em São Vicente passa a ser mais fácil

O Município São Vicente, no âmbito da aposta contínua da modernização administrativa, visando melhorar a qualidade de vida dos seus munícipes, passa a disponibilizar a factura de água, resíduos sólidos e/ou saneamento básico, por correio normal.

A medida será implementada a partir deste mês de Fevereiro, onde os consumidores terão a possibilidade de receber a factura na sua caixa de correio, com as referências para pagamento, através de várias modalidades, nomeadamente, débito directo, CTT ou por multibanco.

No caso de o consumidor possuir mais que um contrato ou não seja residente no concelho e pretenda receber as facturas na sua residência, deverá dirigir-se aos serviços da Divisão de Ambiente e Gestão de Equipamentos da Autarquia para indicar a morada de recepção das facturas. O consumidor também poderá optar pela recepção da factura na caixa de correio electrónico, bastando fornecer o seu endereço electrónico.