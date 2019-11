Outono vai chegando devagarinho

Os dias de Outono vão chegando suavemente, hoje com a chuva a cair primeiro silenciosa, depois aumentando de intensidade nas vertentes Norte e zonas montanhosas, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que antecipa aguaceiros fracos, passando a períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir da tarde, temporariamente moderada nas vertentes Norte e zonas montanhosas. O céu vai estar geralmente muito nublado e o vento será moderado de nordeste, tornando-se moderado a forte (até 40 km/h) a partir do meio da tarde, e soprando a forte (35 a 50 km/h) nas zonas montanhosas e por vezes com rajadas até 65 km/h, revela.

No Funchal, a chuva poderá cair fraca ou em chuvisco neste dia que começa com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir da tarde. O vento será fraco e a temperatura máxima para hoje é de 25ºC. No Porto Santo será de 23ºC. Com 25ºC de máxima estará igualmente o Lugar de Baixo. Segundo o IPMA, Câmara de Lobos registará 24ºC. Machico, Santa Cruz e Porto Moniz 23ºC, Caniçal, São Vicente e Ponta do Pargo 22ºC; e Santana 21ºC. Hoje a mínima mais alta é de 19ºC, a mais baixa de entre estas localidades será de 16ºC.

A temperatura da água do mar mantém-se nos 22/23ºC. Na costa Norte conte com ondas de Norte com 2 a 3 metros; na costa Sul com ondas inferiores a 1 metro.