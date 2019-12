Orgânica do XIII Governo Regional promulgada

A última parte da orgânica do XIII Governo da Madeira foi hoje promulgada pelo representante da República e enviada para publicação, mais de 70 dias depois de Miguel Albuquerque ter sido indigitado para formar o executivo.

De acordo com fonte do representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, esta última parte da composição do Governo Regional refere-se à Vice-presidência e às das secretarias da Educação e da Inclusão Social e Cidadania.

O XIII Governo Regional da Madeira surgiu das eleições regionais de 22 de setembro, nas quais o PDS perdeu pela primeira vez no arquipélago a maioria absoluta, elegendo 21 dos 47 deputados para a Assembleia Legislativa.

O partido fez uma coligação com o CDS-PP e o executivo ficou composto pela Vice-presidência e nove secretarias regionais, duas das quais tuteladas por responsáveis centristas.