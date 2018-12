Orçamento de 4.7 milhões aprovado no Porto Santo

Num total de 4,7 milhões, o plano Plurianual de investimentos, o orçamento e opções do plano para o Poro Santo para 2019 foi aprovado na tarde desta quarta-feira em Assembleia Municipal ordinária, realizada no antigo paços do concelho.

Os importantes documentos foi aprovado, pelo PSD, quase todos os deputados do PS votaram contra, pois houve um elemento do partido socialista que se absteve, e voto também contra do movimento Mais Porto Santo.

O presidente da edilidade Idalino Vasconcelos disse ao DIÁRIO que “não é um orçamento ideal, mas sim o orçamento possível, dado as receitas do município”, no entanto, ressalvou que “vamos continuar o nosso caminho resolvendo os problemas estruturais da camara, que é a grande divida e os processos judicias pendentes”.

“Em 2018 conseguimos resolver três grandes acções e estamos actualmente a negociar outras, também a aquisição do prédio onde se situa a edilidade porto-santense”, acrescentou.

Pedro Ortelá do PSD revelou ao DIÁRIO que “o PSD é o primeiro a assumir que este orçamento não é o que desejávamos, isto é como se fosse uma travessia no deserto, porque para termos orçamentos melhores o executivo municipal está a resolver situações de índole financeiro para que no futuro próximo partir para um investimento e que vai ser uma realidade já no próximo ano”.

Teresa Leão do PS na assembleia municipal e líder dos socialistas no Porto Santo disse que “achamos que o orçamento municipal que o PSD fe, não tem qualquer construção a nível de investimento, é mais do menos do que orçamento de 2018, é um verdadeiro copy paste do ano passado, não tem nada que vá diminuir o desemprego e aumentar os grandes investimentos para ilha”.

Por fim, Jorge Jacinto do movimento Mais Porto Santo revelou ao DIÁRIO que “sabemos que executivo camarário gostaria de ter um orçamento muito maior, desde os investimentos em vez de estar pagar dívidas anteriores”.

“A questão que se põe aqui é que votamos contra porque, o mesmo plano plurianual 2019 -21, está incluído no orçamento para 2019, foi proposto pelo PS que essa votação fosse adiada, mas não foi aceite pelo a maioria neste caso pelo PSD, o Mais Porto Santo entende que momento actual e face manifesta má vontade de ser retidão o ponto, teríamos que votar contra, sabendo no entanto, e isto não serve de desculpa, que este orçamento e a partir do momento que foi aprovado na câmara municipal, só se o PSD não o quisesse não seria aprovado aqui”, referiu.

Outros pontos foram aprovados como a autorização prévia para aquisição do prédio onde está situada a edilidade local, proposta do mapa do pessoal para o ano 2019, as alterações sobre a proposta relativa à participação variável do IRS para o ano de 2019, que ficou 1 % para a devolução para a população e 4%, de participação para o município.