Operação de ‘turnaround’ já decorre no Porto do Funchal

Começou esta madrugada a operação de ‘turnaround’ do ‘Mein Schiff Herz’ no Porto do Funchal. A operação começou de madrugada, com a retirada das bagagens do navio para a gare. Logo pela manhã decorreram os últimos desembarques.

Trata-se do primeiro turnaround médio total (movimentos de passageiros entre 1000 a 1500 pessoas, por embarque ou por desembarque) na Região. Esta operação implica o desembarque de todos os passageiros no porto, regressando de avião a casa ou ao contrário, chegando de avião e embarcando no cruzeiro.

O navio traz a bordo 1771 passageiros e 787 tripulantes. Veio de Las Palmas e regressa ao arquipélago de Canárias, à ilha de La Palma, na sexta feira.

O vice-presidente do Governo, Pedro Calado, estará pelas 12 horas no Porto do Funchal, para assinalar esta operação.