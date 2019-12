Ondas até 5 metros na Costa Norte da Madeira

A Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18 horas locais de 19 de Dezembro, referente à Madeira, recomendando que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Vento: Sw fresco a muito fresco.

Visibilidade: Moderada a fraca.

Ondulação Costa Norte: Ondas NW 3 a 4 metros, aumentando para 4 a 5 metros a partir da noite.

Ondulação Costa Sul: Ondas W/SW 2 a 3 metros, sendo 3 a 4 metros na parte mais W, aumentando para 4 a 4,5 metros.