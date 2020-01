Obras no Convento de Santa Clara encerram áreas visitáveis a partir de 1 de Fevereiro

No âmbito da empreitada em curso no Convento de Santa Clara, e atendendo aos condicionamentos de acesso às várias áreas de intervenção e às questões de segurança associadas, as áreas visitáveis do Convento de Santa Clara passarão a estar encerradas ao público, a partir de 1 de Fevereiro, até ao último trimestre deste ano.

Em funcionamento mantém-se o infantário Semi-Internato de Santa Clara e a residência da congregação, áreas protegidas, que serão condicionadas pontualmente à medida das necessidades e do desenvolvimento da obra.