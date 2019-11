Obras no Centro de Saúde da Nazaré motivam transferência de algumas consultas para o Hospital

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM E.P.E) informou esta terça-feira que, “devido às obras de ampliação e remodelação do Centro de Saúde Dr. Rui Adriano Freitas (na Nazaré), algumas consultas de Medicina Geral e Familiar e consultas de Psicologia transitam, a partir do dia 20 de novembro, para a área da Consulta Externa (Cave), localizada no Hospital Dr. Nélio Mendonça”.

“Importa referir que o Centro de Saúde Dr. Rui Adriano Freitas manter-se-á em funcionamento no decorrer deste processo, no entanto serão efetuados alguns reajustes no sentido de minimizar os efeitos causados por esta intervenção, a saber: Algumas consultas de Medicina Geral e Familiar e consultas de Psicologia serão transferidas para o Hospital a área da Consulta Externa (Cave), localizada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no horário compreendido entre as 08h:00 até às 20h:00; O horário de encerramento do Centro de Saúde será reajustado para as 18h:00”, acrescenta a mesma nota.

A obra, da responsabilidade da Investimentos Habitacionais da Madeira, iniciou com a construção de um edifício adjacente ao Centro de Saúde e, nesta fase, decorrem os trabalhos de melhoria no interior da unidade, prevendo-se que estejam concluídos no final do 1º trimestre de 2020. “Por forma a minimizar quaisquer constrangimentos junto dos utentes, o Serviço de Saúde da RAM, irá contactar todos os utentes afetados por esta situação temporária”, informa a nota.