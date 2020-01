Obras condicionam trânsito na Via Rápida até 5 de Fevereiro

A Vialitoral - Concessões Rodoviárias da Madeira, S.A, informa que o nó 12 (Pestana Júnior) e o nó 10 (Santo António) da via rápida (VR1), no sentido Machico-Ribeira Brava, deverá continuar encerrado ao trânsito automóvel até à próxima quarta-feira, 5 de Fevereiro, entre as 21 horas e as 6h do dia seguinte, devido aos trabalhos de reparação e consolidação da parte superior das escarpas sobrejacentes ao emboquilhamento norte do túnel Dr. João Abel de Freitas, a cargo da Direcção Regional de Estradas.

O condicionamento obriga também ao encerramento dos ramos de entrada no nó 12 (Pestana Júnior) e no nó 11 (Santa Luzia), ambos no sentido Machico-Ribeira Brava.

Como alternativa a quem circula na VR1, a saída será obrigatoriamente no nó 12 (Pestana Júnior), seguindo a sinalização de rota alternativa em direcção à Estrada Regional 118 (Rua da Ribeira de João Gomes), Via 25 de Abril (Cota 40), Rua das Maravilhas e Caminho de Santo António, para retomar a VR1 no nó 10 (Santo António).

Como alternativa, a Vialitoral sugere a entrada na VR1 no nó 9 (Pilar), através da Cota 40 e Estrada da Liberdade.