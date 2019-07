Bom dia ilustres leitoras e leitores. Nesta edição do DIÁRIO saiba que as obras adjudicadas abrandaram em Junho, na Madeira.

O tema que faz manchete na edição impressa do matutino regional explica que as construtoras dominaram volume contratual concedido pelo executivo madeirense no mês passado, mas perderam terreno, isto numa altura em que o Governo Regional falhou o prazo para retomar a empreitada da via expresso até ao Arco de São Jorge.

Já como grande mancha fotográfica fique a saber que só com limite de vento é que poderemos aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. Um estudo mais recente da Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea só aceita alterações ao modelo em vigor na pista de Santa Cruz, perante um parecer independente que comprove a segurança da operação.

E é precisamente em Santa Catarina que Cristiano Ronaldo aterra hoje. O ‘astro’ madeirense chega hoje à Madeira, no seu jacto privado, para conhecer a nova casa, e deve partir na segunda-feira para Turim.

Em termos judiciais, o tema que marca também a actualidade regional explica que José Manuel Coelho recorreu da sua sentença e requereu insolvência pessoal, isto porque o antigo deputado foi condenado a três anos e meio de prisão.

Por fim, no campo desportivo, há duelo de ‘leões’ a abrir a I Liga, no Estádio do Marítimo, enquanto na Choupana o arranque da II Liga dá-se com o Desportivo de Chaves.

