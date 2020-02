O Orçamento “não é um peditório”

O Secretário de Estado Adjunto e das Finanças alertou hoje os deputados do PSD-M na Assembleia da República para o facto do que o Orçamento não ser um “peditório”.

“O orçamento não inclui tudo aquilo que os senhores deputados desejariam, porque como já disse, um orçamento não é um peditório”, referiu Ricardo Mourinho Félix que reagia assim às exigências social-democratas, lembrando que algumas das medidas já estão acomodadas na proposta do Governo.

O Orçamento “inclui muitos dos anseios das populações das regiões autónomas e projectos emblemáticos como a construção do novo hospital da Madeira, em que o Estado garante o seu financiamento”, sublinhou. Em relação aos juros, lembrou que “ no ano passado já houve uma redução dos juros do empréstimo que a região paga ao Estado e para este ano são dadas garantias de refinanciamento a um custo mais baixo”.

Hoje na Assembleia da Republica, na votação na especialidade das propostas de alteração ao Orçamento de Estado para 2020, Sara Madruga da Costa apelou a todos os partidos e em especial aos deputados do PS eleitos pela Madeira a viabilizarem as 50 propostas que os três deputados do PSD apresentaram e que versam sobre diversos dossiers pendentes no Governo da República desde a última legislatura.

O apelo “votem pela Madeira” foi repetido várias vezes pela deputada social-democrata, sempre com os olhos direccionados para os deputados do PS. “ Esperamos que os deputados eleitos pela Madeira, não continuem a votar contra a Região e, pela primeira vez, façam como nós, votem pela Madeira”, desafiou.

Da bancada socialista, veio logo um não pela voz de Carlos Pereira. O deputado observa que as propostas do PSD -Madeira nem apoio têm do seu grupo parlamentar, pelo que não será o PS que as vai viabilizar. “Estamos perante uma irresponsabilidade e uma situação insólita. Não foram capazes de convencer o apoio do seu grupo parlamentar, não foram capazes de encontrar as fórmulas necessárias para que as propostas tivessem os votos certos e para poderem serem votadas favoravelmente. O melhor epitáfio para esta situação, é que as 50 propostas da Madeira, contam com 3 votos garantidos e mais nada. Se a senhora deputada está à espera que seja o PS a encontrar esses votos está muito mal enganada”, avisou o deputado socialista.