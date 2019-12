Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Protecção Civil representou esta tarde o Governo Regional por ocasião da celebração do 35º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santana.

Oportunidade para homenagear o comandante do quadro de Honra, João Manuel Martins, mas sobretudo lembrar os “cerca de 20 milhões de euros” investidos na área da protecção civil durante a última legislatura do Governo Regional.

Destacou os investimentos feitos no meio aéreo, no POCIF e na formação dos operacionais das corporações de bombeiros, “investimento que tinha como objectivo tornar a Protecção Civil da Região diferente da Protecção Civil a nível nacional”, destacou.

Numa altura em que diz predominar na Região o ciclo do Conhecimento e do Saber, reiterou o lema ‘Saber para bem servir’ para garantir que “o onvestimento vai continuar. Queremos uma protecção Civil moderna, participativa e capaz de dar resposta com prontidão. Como é que vamos conseguir isso? Continuando a investir na protecção civil, continuando a investir nos nossos profissionais, nos seus equipamentos, nos meios e viaturas”, disse.

Enunciou diversos meios de topo ao dispor das corporações como “exemplos do que é que tem sido a modernização dos nossos meios e recursos”.

Sublinhou que a resposta a situações de excepção tem caracterizado muito a nossa protecção civil, e a prova disso é a adesão ao curso de resposta a situações de excepção que está a decorrer e que conta não só com elementos da Região, mas também do Continente e de vários países estrangeiros que “começam a vir aqui à Madeira aprender connosco”, destacou.

Aproveitou para agradecer a “resposta globalmente positiva” que foi dada no recente acidente ocorrido no Caldeirão Verde, para reforçar a ideia que “o investimento que estamos a fazer tem dado resultados”. Ainda assim reiterou o compromisso: “É preciso continuar a investir”.