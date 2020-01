‘O Funchal Que Nos Une’ visitou Lar do Vale Formoso

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote ‘O Funchal Que Nos Une’, passaram, esta manhã, no Centro de Dia e Lar da 3ª Idade “Vale Formoso”, naquela que foi a última visita desta iniciativa na freguesia de Santa Luzia.

O Presidente Miguel Silva Gouveia, fez-se acompanhar pelo respetivo Executivo Municipal, tendo sido recebido pela Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Micaela Freitas, e pela Diretora do Lar, Sandra Duarte, que guiaram a comitiva camarária numa visita às instalações, possibilitando o contato com os utentes presentes, que mostraram-se interventivos e entusiasmados com a visita do Presidente da Autarquia.

O Lar do Vale Formoso acolhe idosos em regime de residentes, e outros que frequentam as instalações apenas como centro de dia, sendo um espaço tutelado pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais. Miguel Silva Gouveia salientou “as excelentes condições deste espaço, que realiza um trabalho importantíssimo junto da nossa população sénior, e que através da dinamização de diversas actividades, promovem a qualidade de vida e o envelhecimento activo”.

Na próxima semana, e iniciado o mês de fevereiro, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal prosseguem na freguesia de São Pedro.