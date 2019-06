O que tem feito pelo ambiente? No nosso Facebook desafiamos a que partilhe gestos e ideias que podem ajudar a salvar o planeta. E aqui, ao longo deste dia mundial, vamos partilhar testemunhos de colaboradores do DIÁRIO.

Eis o que pensa Rita Aleluia, trainer e Consultura de PNL e a primeira portuguesa nomeada e vencedora de um NLP Award.

“Cuidar de nós, é cuidar, com respeito e amor incondicional, a nossa Mãe Terra, a “Pacha Mama”. Este é um dos pressupostos também da Parentalidade com PNL & Generatiava. Somos um, os sistemas estão todos interligados. Aqui em casa, o contacto diário com a natureza é um mantra. Uma das formas de sensibilizarmos as nossas filhas e a nós mesmos, para as questões das alterações climáticas, por exemplo, além dos gestos já instalados da separação dos resíduos em casa, o cultivo da nossa horta biológica, o consumo de produtos orgânicos, passa também por investigarmos e interagirmos com a cultura ancestral, a fauna e a flora de cada lugar que visitamos. Aprendemos assim a importância de cada gesto consciente, em cada ecossistema e o impacto dos mesmos nas nossas vidas. Aprendemos como proteger e a dar colo à mãe que nos embala”.