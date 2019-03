Nuvens e ligeira subida da temperatura máxima hoje

Céu muito nublado e vento em geral fraco, inferior a 20 km/h do quadrante Leste, vão marcar o dia de hoje no Arquipélago, estando prevista uma pequena subida da temperatura máxima, revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No Funchal as previsões são idênticas, com a períodos de céu muito nublado e vento a soprar a menos de 15 km/h. Hoje a temperatura máxima será de 21ºC e a mínima de 15ºC, idêntica na Ponta do Sol. No Porto Santo conte com 20ºC-14ºC.

Em Câmara de Lobos a máxima também chegará aos 21ºC, mas a mínima será de 14ºC. Diferentes valores apresentam Santa Cruz, Machico e Caniçal, a marcar ao longo desta sexta-feira temperaturas entre os 15ºC e os 19ºC. No Porto Moniz os valores de referência são 14ºC-18ºC.

Conte com mínima de 13ºC em Santana. Aqui a máxima não irá além dos 17ºC. Na Ponta do Pargo os 13ºC estendem-se aos 18ºC na parte mais quente do dia, em São Vicente aos 20ºC.

No Mar a temperatura tem uma ligeira subida, está entre os 18/19ºC e as ondas são na costa Norte são de Norte, começam com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 2 metros. Na costa Sul são de Sueste com 1 a 1,5 metros.