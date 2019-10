Números que marcam esta sexta-feira, 4 de Outubro

26

O Regimento de Guarnição nº 3 (RG3) assinalou o 26.º aniversário da sua criação (a 1 de Outubro de 1993).

A cerimónia, que contou a com a presença das entidades regionais, no Palácio de São Lourenço, homenageou o trabalho desenvolvido pelo Tenente-Coronel Marques Serrano, que em breve irá assumir as funções de Chefe do Estado Maior do Quartel General da Zona Militar da Madeira, bem como o segundo contingente que a Zona Militar da Madeira está a aprontar para o Teatro de Operações do Iraque, em 2020.

A cerimónia do 26.º Aniversário do RG3 contou ainda com a condecoração de diversos militares pelos serviços prestados e de três ex-combatentes das províncias ultramarinas de Angola e Moçambique agraciados com a Medalha Comemorativa das Campanhas.

Foi ainda inaugurada uma exposição fotográfica denominada ‘Missão no Iraque’, do contingente militar que regressou deste Teatro de Operações, em abril passado, estando em exposição no Madeira Shopping de 11 a 20 de Outubro.

27.659

De acordo com os dados provisórios da ‘Série retrospectiva das Estatísticas das Empresas’, divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística (DRE), em 2018, o número de empresas não financeiras na Região Autónoma da Madeira ascendeu a 27.659. São mais 4,8% que no ano anterior, um crescimento que se situou acima da média nacional (+2,0%).

6

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses pretende contratar seis médicos, em regime de tarefa, para a realização de perícias médico-legais e forenses na Madeira. O procedimento de selecção foi publicada hoje na 2.ª série do Diário da República.

150

Oficina de Desenvolvimento Profissional na área do eTwinning reuniu, no Funchal, 150 participantes de 28 países.

A sessão de abertura da Oficina de Desenvolvimento Profissional ‘Empowering Students with eTwinning’ decorreu, esta sexta-feira, no Hotel Meliã.