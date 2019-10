Número mais elevado de jovens no ensino superior dos últimos 15 anos demonstra “sucesso do sistema”

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, marcou presença esta, quarta-feira (2 de Outubro), na cerimónia de atribuição de Prémios de Mérito da Escola Básica e Secundária de Machico.

Foram entregues 12 distinções, aos melhores alunos de cada um dos diferentes anos escolares, de um total de 140 que cumpriram os critérios de selecção. Os restantes alunos serão distinguidos na sala de aula.

O governante com a pasta da Educação começou a sua intervenção por parabenizar os alunos premiados “pela sua excelência”, bem como os professores pelo seu “trabalho” e “dedicação”.

Jorge Carvalho sublinhou que “as nossas escolas hoje têm uma componente formativa que vai muito para além do que é a componente escolar. As nossas escolas além de prepararem do ponto de vista académico, procuram desenvolver também os talentos de cada um dos nossos alunos e isso contribui de forma decisiva para a sua formação integral” e deu como exemplo a celebração do Dia Mundial da Música, que decorreu ontem naquele conselho.

Numa outra nota, o secretária regional realçou que os resultados do último ingresso no ensino superior traduzem o êxito de um sistema baseado de ensino baseado no “sucesso à media de cada um” e a valorização social da formação superior.

“Da Região entraram no ensino Superior o número mais elevado de jovens dos últimos 15 anos. Isso demonstra, primeiro o sucesso do sistema; segundo, a dedicação, o trabalho e a importância que as famílias e os nossos jovens atribuem à sua formação. Esse é um sucesso que é importante valorizar, porque se não é possível que todos cheguem ao primeiro lugar, é importante que todos tenham sucesso neste percurso”, sustentou.

Jorge Carvalho reiterou ainda o apoio à Escola para “criar as melhores condições” para que o processo de ensino e aprendizagem, os ambientes de aprendizagem das nossas crianças e dos nossos jovens sejam os mais adequados” e deu como exemplo de uma medida recentemente implementada neste sentido a introdução dos manuais digitais.