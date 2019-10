Número de empresas de animação turística cresceu 15% na Madeira ao longo de 2019

A secretária regional do Turismo, Paula Cabaço, marcou presença esta quinta-feira na sessão de abertura da primeira edição do ‘Madeira Outdoor Summit’, conferência a realizar-se no Centro de Congressos no âmbito do Festival da Natureza. Num discurso orientado para a importância futura do turismo activo, na Região, Paula Cabaço anunciou que “só neste ano de 2019, que ainda não terminou”, em relação ao número de empresas de animação turística “que tínhamos em 2018, o sector cresceu 15%” em termos de oferta.

“A promoção deste encontro vem de encontro a um desejo que foi expresso pelos ‘players’ do sector ao longo destes últimos tempos, nomeadamente por via das empresas de animação turística, que nos desafiaram a realizar iniciativas deste género. Gostava de lembrar que em 2014 existiam 180 empresas de animação turística. Hoje são mais de 300”, referiu a secretária regional do Turismo, frisando que “a realização deste evento abre espaço a novas oportunidades para a Região, no que diz respeito ao turismo activo, que tem vindo ao longo dos últimos anos a conquistar espaço no mercado”.

“Uma notoriedade que foi ganha graças às características intrínsecas do nosso património natural, à diversidade de oferta que dispomos actualmente, mas também graças ao empenho, envolvimento e investimento dos nossos parceiros privados neste produto, aliás, deixem que vos diga que é sempre com muita satisfação que vejo neste sector, sobretudo muito caracterizado por jovens empreendedores, um grande entusiasmo e um certo brilho nos olhos quando falam na sua actividade. Vê-se que gostam do que fazem”, mencionou a governante.

Ainda segundo Paula Cabaço, “hoje temos um destino que oferece ao longo de todo o ano a possibilidade de usufruir de experiências ligadas à natureza, seja em terra, no mar ou no ar, experiências que são únicas e que se promovem no exterior, que não defraudem os nossos turistas”, muito pelo contrário, “apresenta níveis de satisfação muito elevados”.

“Temos hoje também uma procura em crescendo para este tipo de oferta e também, em função desta procura, temos vindo a enriquecer o produto tirando partido das nossas potencialidades e sabendo aperfeiçoar conjuntamente os serviços que são prestados. Temos a certeza que a afirmação da Madeira enquanto destino de turismo activo é uma prioridade para o futuro. Não só porque corresponde ao perfil do turista actual que nos visita, não só porque diferencia a nossa oferta, mas também porque este tipo de produto contribui em simultâneo para a preservação e valorização deste nosso património natural”, esclareceu ainda Paula Cabaço, referindo que “só neste ano a Madeira fez-se representar em 11 feiras internacionais vocacionadas para o turismo activo, de aventura e natureza, em mercados como a Alemanha, Reino Unido, França, Bélgica e Holanda”.

De acordo com a secretária regional foram ainda lançadas “quatro campanhas promocionais especificamente ligadas ao turismo activo e à natureza em doze mercados, incluindo o mercado português” e “criaram-se novos conteúdos para o Youtube e redes sociais”, numa clara aposta “na mensagem das experiências ligadas à natureza, ao longo de todo o ano”, na ilha.

“Investimento na projecção da natureza associando-a a grandes marcas internacionais que estiveram aqui na Madeira e em relação às quais foram proporcionadas experiências e parcerias. Apoiámos também as nossas associações na organização de eventos ligados a estes nichos de mercado relacionados com o desporto turístico. Foram mais de 1 milhão e 300 mil euros os apoios distribuídos, este ano”, anunciou Paula Cabaço.