NRP Douro em missão na Região durante 6 meses com 26 pessoas a bordo

O Comandante do N.R.P. Douro, David Buinho Menúrias e o comandante da ZMM, Guerreiro Cardoso, foram recebidos, esta manhã, pelo Representante da República para a RAM, Ireneu Barreto. A audiência realizada no Palácio de São Lourenço serviu para dar a conhecer a missão deste navio.

“Esta audiência insere-se no âmbito da chegada do navio no âmbito da sua missão. Será uma missão de seis meses e vimos reforçar o dispositivo na Zona Marítima da Madeira e contribuir nas rendições dos vigilantes das Desertas e Selvagens, na protecção marítima e nas acções de busca e salvamento”, explicou David Buinho Menúrias.

O comandante explicou que o navio tem uma prontidão de duas horas, sendo que estão sempre disponíveis em caso de necessidade de accionamento. Neste momento, a bordo estão 26 pessoas, sempre em prontidão.