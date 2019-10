Novo Governo terá “desafio de garantir a estabilidade da nossa Região”

Em resposta ao DIÁRIO, sobre a composição do novo Governo regional, o secretário-geral do PSD/M, José Prada, destacou que “estamos perante uma equipa que terá o grande desafio de garantir a estabilidade da nossa Região, nos próximos quatro anos”.

Desafio este que o social-democrata acredita “será bem sucedido e que se baseia numa escolha feita à luz da conjuntura e do quadro político em que nos encontramos”.

“Estou convicto de que as mulheres e os homens que integram este novo Governo darão o seu melhor e farão, certamente, um bom trabalho, em prol de todos os madeirenses e porto-santenses”, rematou Prada.

Esta quinta-feira (10 de Outubro), o Representante da República para a Madeira indigitou os 11 elementos que passam a compor o Xlll Governo Regional da Madeira.

O DIÁRIO tentou obter reacções por parte dos partidos com assento parlamentar, bem como dos actuais e futuros elementos do novo executivo madeirense. A maioria

Palavras do coordenador da CDU, no seguimento do anúncio da composição do , indigitado, hoje, pelo Representante da República para a Madeira. A maioria preferiu manter a descrição.