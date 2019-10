Novo Governo “satisfaz clientelas” e garante “prolongamento do jardinismo”

“Este governo agora anunciado confirma que o objectivo [do PSD e do CDS] é o de arranjar uma forma de saciar e satisfazer várias clientelas e, por essa via, garantir o prolongamento do jardinismo”.

Palavras do coordenador da CDU, no seguimento do anúncio da composição do Xlll Governo Regional da Madeira, indigitado, hoje, pelo Representante da República para a Madeira.