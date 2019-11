Novo curso de catequistas arranca a 19 de Novembro na Igreja da Nazaré

O novo curso para quem pretende ser catequista da infância e/ou adolescência, proposto pelo Departamento da Catequese do Secretariado Diocesano da Educação Cristã (SDEC), começa a 19 de Novembro, e decorrerá sempre as terças-feiras, entre as 19h30 e as 21h30, na igreja paroquial da Nazaré, no Funchal, até Junho de 2020.

A formação incide sobre conteúdos bíblico-teológicos (12 encontros de Doutrina), caraterísticas dos catequizandos (6 encontros de Psicologia) e métodos em catequese (10 encontros de Catequética).

As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail [email protected] ou na Rua Dr. Fernão de Ornelas, 35, 3.º esquerdo, no Funchal, ou pelos contactos 291221755 e 965144584