Novo coronavírus sem impacto na celebração do Ano Novo chinês no Savoy Palace

A celebração do Ano Novo Chinês mantém-se esta noite no Savoy Palace sem alterações ou cancelamentos. Fonte do hotel confirmou ao DIÁRIO que o restaurante Galáxia, onde se realiza o principal jantar temático, está lotado, com reservas de quase 70 pessoas, e não houve qualquer cancelamento até ao momento, apesar das notícias que circulam sobre o novo coronavírus, nomeadamente da chegada à Europa. Há apenas vagas para o segundo restaurante, o Hibiscus, também com muita procura, mas onde será serviço o jantar de comida asiática em buffet.

O facto de não haver notícia de qualquer caso em Portugal e na Madeira, assim como o de a Organização Mundial da Saúde não ter para já declarado o vírus com origem na China uma emergência global de saúde pública terão contribui para este clima de tranquilidade na celebração da entrada do ano do rato no Funchal. Na lista de participantes nos jantares estão naturalmente hóspedes da própria unidade hoteleira, assim como pessoas de fora, da comunidade.

No Restaurante Galáxia o Ano Novo é assinalado com uma ementa comida asiática preparada pelos chefes Carlos Gonçalves e Renato Camacho. Lá estão pratos como camarão kataifi e molho sweet chilli, caril verde de frango e arroz jasmin e yakitoris de frango com molho yakiniku. Inclui animação depois entre as 22 horas e a 1 hora da madrugada com DJ, no Galáxia Skybar. Tanto aqui como no Restaurante Hibiscus, o jantar têm início às 19 horas, o primeiro custa 39 euros por pessoa, o segundo 35 euros.